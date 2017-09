Processus électoral : L’encadrement juridique mis en place

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative d’amélioration du cadre juridique des élections à Madagascar, le comité chargé de la révision de l’encadrement juridique du processus électoral malgache, prévu par le décret n° 2017-201 du 06 avril 2017, a été mis en place. Aux termes des dispositions de l’arrêté n°20548/2017 du 24 août 2017, le comité interministériel, présidé par le Premier ministre, compte parmi ses membres des représentants issus du Secrétariat Général du Gouvernement, du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, du Ministère de la Justice, du Ministère des Finances et du Budget et du Ministère de la Communication et de la Relation avec les Institutions. Le comité interministériel a pour missions principales d’élaborer des avant-projets de textes législatifs et règlementaires se rapportant aux élections.

Recueillis par Dominique R.