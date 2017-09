Présidence du CFM : Six pressentis dont deux anciens PM et un Général

Les rapprochements sont déjà en cours pour trouver un consensus sur le nom du futur président du Conseil du Fampihavanana Malagasy.

Le bureau permanent du Conseil du Fampihavanana Malagasysera composé d’un président, de six vice-présidents dont un par province, d’un rapporteur général et d’un rapporteur général adjoint, donc neuf membres au total. D’après ce qui aurait été décidé hier à Iavoloha, l’élection de ces membres du bureau permanant devrait avoir lieu mercredi ou jeudi prochain, une occasion également pour les 33 conseillers du Fampihavanana Malagasy de tenir leur première Assemblée Générale. Depuis hier, des bruits circulent et des noms sont cités. Ces noms sont pressentis à la présidence du CFM. A ce propos, deux anciens Premiers ministres seraient dans la course. Il s’agit de Mangalaza Eugène (membre sélectionné) et de Rabemananjara Charles (membre désigné par le président de la République). Le nom du Général Jean Jacques Rasolondraibe, un autre membre désigné par le chef de l’Etat, circule également. D’autres sources avancent aussi le nom de Boanoro Henri Victor, CSR (Conseiller Supérieur de la Révolution) durant la Deuxième République. Des surprises ne sont pas pourtant à exclure au moment de l’élection. On a appris hier que le président de la République aurait ses mots à dire sur le nom de celui qui va présider le CFM.

Equilibre régional. Plusieurs critères pourraient être pris en considération dans l’élection du Numéro Un du Conseil du Fampihavanana Malagasy. Pour bon nombre d’observateurs, le président de cet organe en charge de la réconciliation nationale ne devrait pas être une personnalité qui a été politiquement marquée dans le passé. Ce critère essentiel exclut déjà les noms cités ci-dessus. Car on sait que Mangalaza Eugène, le Général Jean jacques Rasolondraibe et Boanoro Henri Victor sont des noms collés à celui de l’ancien président Didier Ratsiraka, et que le Général Rabemananjara Charles a été le dernier premier ministre de Marc Ravalomanana, et ce malgré le fait qu’il fait partie actuellement des conseillers spéciaux du chef du gouvernement. L’autre critère qui pourrait entrer en jeu dans l’élection du futur président du CFM est le critère d’équilibre régional. Autrement dit, le poste de président de cet organe devrait être attribué à une personnalité issue d’une province qui n’est pas encore représentée à la tête des Institutions déjà en place. A l’état actuel des choses, Antananarivo, Antsiranana, Mahajanga sont déjà représentés. Pour certains donc, le futur président du CFM devrait être une personnalité issue soit de la province de Toamasina, soit de la province de Fianarantsoa, soit de la province de Toliara.

Neutralité. Le troisième critère qui devrait peser dans le choix du Numéro Un du Conseil du Fampihavanana Malagasy est le critère de neutralité. En fait, le CFM n’est pas une vraiment une Institution politique comme le Sénat à la tête duquel une personnalité désignée par le président de la République a été placée, en la personne de Honoré Rakotomanana. Cette fois-ci, si le chef de l’Etat veut éviter tous les critiques sur la neutralité de cet organe en charge de la réconciliation, il doit laisser le poste de président à l’un des 22 conseillers sélectionnés. En tout cas, le suspense sera levé la semaine prochaine. A suivre.

R. Eugène