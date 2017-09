Ralava Beboarimisa : Le dossier Air Madagascar sur la table

Le seul ministre revenant du gouvernement Ralava Beboarimisa a pour principale mission l’achèvement du processus de redressement de la compagnie aérienne Air Madagascar. Ce redressement entre actuellement dans sa phase décisive dans la mesure où l’Etat malgache s’est engagé à endosser entièrement la dette de 303 milliards d’ariary. Cet engagement sera effectif avant la signature de l’accord de partenariat avec Air Austral. Le nouveau ministre des Transports et de la Météorologie, qui assure la tutelle d’Air Madagascar, en collaboration étroite avec son homologue des Finances et du Budget, aura donc la charge d’accompagner ce processus de désendettement pour aborder l’accord final avec la compagnie Air Austral, un accord qui devrait être bouclé à la fin du mois d’octobre. Le déblocage final de la situation d’Air Madagascar, à travers les actions de ces deux ministères, est attendu par le secteur du Transport et du tourisme sur tout l’océan Indien.

Recueillis par R. Eugène