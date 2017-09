Londres : Cadeau de voyage pour le député TIM de MiarinarivoLondres : Cadeau de voyage pour le député TIM de Miarinarivo

Le régime HVM poursuit son opération de débauchage auprès des partis et des entités politiques considérés comme ses adversaires potentiels et redoutables en 2018. En effet, après les Nicolas Randrianasolo (Mapar), Milavonjy Philobert (VPM-MMM), Rakotovazaha Olivier (MFM), Abel Razafimahatratra (Mapar), Andriatsizehena Benja Urbain… le HVM essaie depuis un certain temps d’amadouer deux députés TIM à rompre définitivement avec Marc Ravalomanana et le groupe parlementaire de son parti à l’Assemblée nationale. Il s’agit de Benjamin Ramamonjisoa (élu à Avaradrano) et Guillaume Ravahimanana (élu à Miarinarivo). Comme contrepartie, ce dernier vient d’obtenir un cadeau de voyage à Londres.

Déni de justice. Le député Guillaume Ravahimanana fait partie de la délégation présidentielle qui a fait le déplacement à Londres dans le cadre de la réouverture de notre ambassade en charge du Royaume-Uni. Depuis Londres avant-hier, cet élu de Miarinarivo a confirmé sa rupture avec le groupe parlementaire TIM à la Chambre basse. A rappeler que Guillaume Ravahimanana a été élu député sous l’étiquette TIM à Miarinarivo, district connu jusqu’ici pour être le fief de Marc Ravalomanana. Le TIM l’a exclu de son groupe parlementaire en vertu de l’article 72 de la Constitution, car il a dévié de la ligne de conduite du parti. La HCC a été déjà saisie de la procédure de déchéance y afférente, mais le juge constitutionnel ne s’est pas encore prononcé sur la question. Des dirigeants du TIM parlent de déni de justice.