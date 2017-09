AVCOI : Lalaina Razafindrazaka nommée secrétaire exécutive

L’Association des Villes et des Collectivités de l’Océan Indien vient d’avoir sa nouvelle secrétaire exécutive. Il s’agit de la Malgache Lalaina Razafindrazaka, qui n’est autre que la secrétaire générale de la Commune urbaine d’Antsirabe. Lalaina Razafindrazaka a reçu avant-hier à l’Hôtel de Ville Analakely le « Tso-drano » de la co-présidente de l’AVCOI Lalao Ravalomanana, par le biais de son 2e adjoint Julien Randriamorasata. La nouvelle secrétaire exécutive de l’Association des Villes et des Collectivités de l’océan Indien va incessamment quitter Madagascar pour rejoindre son poste à Saint-Denis (La Réunion). A rappeler que l’AVCOI a tenu sa dernière Assemblée Générale extraordinaire les 7 et 8 décembre 2016 à Antananarivo. C’était à cette occasion que la mairesse de la Capitale et le maire de Port Louis (Maurice) ont été élus co-présidents.

Recueillis par R. Eugène