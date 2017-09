Andriantsizehena Benja Urbain : Pour une session parlementaire de 90 jours

Le député de Madagascar, élu à Manakara, Andriantsizehena Benja Urbain, dit Bebin, apporte ses points de vue sur les affaires nationales. Ce parlementataire a parlé plus précisément de trois points. Il s’agit notamment de l’Assemblée nationale, du Fokontany et de la Constitution. Sur le premier point, il estime que la durée de session devrait être de 90 jours comme auparavant et non pas 60 jours comme la stipule la Constitution actuellement. Il a tenu ainsi à souligner que durant la quatrième République, il y avait eu tellement de sessions extraordinaires et c’est pour éviter de telles choses qui arrivent toujours, il faudrait revenir à la session de 90 jours, a-t-il indiqué. Concernant le Fokontany, le député propose qu’il devrait faire partie des collectivités territoriales décentralisées, étant donné que c’est une subdivision administrative de base.

Lacunes. A propos de la révision de la Constitution qui focalise l’attention de bon nombre d’observateurs actuellement, le président du groupe parlementaire VPM-MMM2 de faire remarquer que cette loi fondamentale a présenté des lacunes depuis pas mal de temps. Il s’est référé ainsi à l’article 47 de la Constitution qui stipule que « l’élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice.L’élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l’expiration du mandat du Président en exercice ». A cela s’ajoutent les 21 jours de campagne électorale, la collecte des résultats, la publication des résultats officieux suivie par les résultats officiels. Bref, il suggère une révision de la Constitution en général et un amendement de cet article 47, en particulier. Par ailleurs, il estime que l’élection présidentielle devrait avoir lieu avant les législatives.

Recueillis par Dominique R.