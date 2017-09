Hauts emplois de l’Etat : 44 nominations

Le conseil des ministres d’hier a été marqué par une vague de nomination aux hauts emplois de l’Etat. Ces nouveaux hauts commis de l’Etat sont au nombre de 44. Ces nominations ont touché, entre autres, la Présidence, le ministère auprès de la Présidence en charge des Projets présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement, le ministère auprès de la Présidence de l’Agriculture et de l’Elevage, l’EducationNationale, le ministère de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé, le ministère du Commerce et de la Consommation et le ministère des Transports et de la Météorologie. Le conseil des ministres d’hier a été également marqué par la remise officielle de contrats dans le cadre de la 4e vague de recrutement de 10.000 enseigants FRAM.

Recueillis par Dominique R.