Menabe : Décès de Tsirenge Joseph

Un grand « raiamandreny », notable du Menabe, s’est éteint à l’âge de 80 ans. Originaire du canton de Befasy, préfecture de Morondava, Tsirenge Joseph était un sortant de Le Myre de Villers, instituteur à Beroroha, et Bemanonga à Morondava. Censeur du lycée de Morondava et chef CISCO, il a été aussi secrétaire administratif du CUR de Toliara. Tsirenge Joseph a été un assistant parlementaire avant de devenir député de Morondava et conseiller technique au MINESEB (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de l’Education de Base) à l’époque de ministre Zeny Charles et Velompanahy Aristide. Ancien membre du bureau de FIZAFATO (FIkambanan’ny ZAnaky ny FAritany TOliara eto Antananarivo), et FIMENA (MENABE), il était aussi président d’honneur de la plate-forme des Grands Sakalavas.

R. Eugène