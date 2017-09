Henry Rabary-Njaka : Présent à l’AG de l’ONU

A l’occasion de sa première participation aux travaux de la 72e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies en tant que ministre des Affaires étrangères, et président de la Conférence ministérielle de la Francophonie, Henry Rabary-Njaka aura un programme très chargé à New York. Il dirigera, en présence de Michaelle Jean, SG de la Francophonie, une concertation des ministres des Affaires étrangères des Etats et gouvernements membres et observateurs de la Francophonie. Ces derniers se pencheront sur les questions cruciales de sécurité et développement dans un espace francophone solidaire. Le thème synchronise bel et bien avec la réforme du secteur sécurité (RSS) officiellement lancée par le Président de la République le 12 septembre dernier.

Recueillis par R. Eugène