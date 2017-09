Paolo Emilio Raholinarivo : Il a perdu son père alors qu’il n’avait que 12 jours

Paolo Emilio Raholinarivo Solonavalona, administrateur civil et actuellement conseiller technique du Premier ministre, est un fils de paysans. Il a perdu son père alors qu’il n’avait que 12 jours. Paolo raconte son enfance : « J’ai l’esprit révolutionnaire depuis mon enfance. C’est pourquoi jusqu’à présent, j’ai toujours tendance à protéger les droits des faibles. Durant mes études primaires et secondaires, je n’avais qu’un seul cahier à chaque année scolaire. Ce qui ne m’avait pas empêché d’être parmi les meilleurs élèves. Je n’avais pas l’habitude de demander à mes parents ce dont j’ai besoin. A la maison, puisque nos parents étaient pauvres, je préférais ne pas manger que de voir mes frères et sœurs mourir de faim. Je n’ai connu les sandales et les chaussures qu’à l’université. »

Alcoolique. Paolo reconnaît que sa vie a été gâchée par l’alcool. « J’étais sous l’emprise de l’alcool depuis mon entrée à l’Université de Fianarantsoa où j’ai fait mes études en Droit. A cause de l’alcool, j’étais devenu bagarreur. Par contre, j’ai effectué avec brio mes études universitaires. J’avais un mémoire d’éléphant. En 2e année, j’ai pu enseigner des étudiants de 1re année. En 2003, j’ai réussi mon concours d’entrée à l’Ecole Nationale d’Administration de Madagascar (ENAM). Mais, à cause de l’alcool, je n’ai jamais occupé un poste de haute responsabilité. Je n’ai jamais été directeur. Je suis un eternel chef de service. », explique-t-il. Avant d’enchaîner : « On ne m’appréciait pas beaucoup à cause de mon agressivité, mais également et surtout du fait que je déteste l’hypocrisie. Les gens ont peur d’un homme droit et intègre. »

« Niova fo ». Actuellement, Paolo n’est plus ce qu’il était. Il a abandonné l’alcool qui était responsable à 50% des échecs dans sa vie. « J’ai changé. Et je suis convaincu que tu ne peux pas changer ton pays si tu n’as pas toi-même changé. Je n’ai jamais volé et je ne volerai jamais. Je crois en Dieu et au « Tody ». Désormais, mon objectif est de servir ma famille et mon pays. Je ne suis pas là pour voler les fauteuils de quiconque. Je ne défends pas les dirigeants. Je défends l’Administration. Paolo n’est affilié à aucun parti politique. J’ai aidé grâce à ma technicité les présidents successifs dont Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina. Si je hausse le ton actuellement, c’est que je ne veux plus de coup d’Etat qui risque d’anéantir les efforts accomplis pour le redressement de mon pays. », indique notre homme politique d’aujourd’hui.

De l’Enam à l’Ena. Après ses études primaires et secondaires, Paolo Emilio Raholinarivo a effectué ses études en Droit Public et en Droit Privé à l’Université de Fianarantsoa. En 2005, il était sorti de l’Enam en tant qu’Administrateur civil. Paolo a obtenu son Master II en Droit International et comparé de l’Environnement à l’Université de Limoges (France). Son livre intitulé « Nouvel ordre écologique mondial » a été même recommandé par les membres du Jury. Après Limoges et grâce à l’IEP Madagascar, il a pu suivre des formations à l’ENA sur l’Administration Publique et les Finances Publiques ; et à l’Enap Québec sur la GAR (Gestion Axée sur le Résultat).

