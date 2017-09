Cabinet militaire de la Présidence : Remplacé par le Secrétariat du HCDN

Il a été décidé, lors du Conseil des ministres du 13 septembre dernier, le projet de décret abrogeant certaines dispositions du décret n°2014-066 du 29 janvier 2014 portant organisation de la Présidence de la République. Mais qu’en est-il du contenu de ces dispositions ? D’après les explications du Président Hery Rajaonarimampianina, lors du récent petit-déjeuner de presse qui s’est tenu à Iavoloha, le Secrétariat du Haut Conseil de la défense nationale (HCDN) va se substituer au cabinet militaire de la Présidence. A cet effet, le poste du directeur du cabinet militaire à la Présidence a été également dissous.

Concept de défense. D’après la Constitution, le HCDN assiste le président de la République et a pour mission « de veiller à la coordination des actions confiées aux forces armées afin de préserver la paix sociale ». Il est aussi appelé à élaborer le concept de défense nationale qui, selon la loi fondamentale, doit être « arrêté en conseil des ministres » par le chef de l’État. Cet organe est composé notamment de civils et de militaires, appartenant au gouvernement. Le Premier ministre, ainsi que les ministres des Affaires étrangères, des Mines, de la Justice, des Finances et du budget, de l’Intérieur et de la Décentralisation, de l’Économie, de l’Environnement et du ministre de la Pêche et de secrétaire d’État chargé de la Mer siègeront de droit au sein du Haut conseil de la défense nationale avec le ministre de la Défense nationale, ainsi que le secrétaire d’Etat chargé de la gendarmerie.

Recueillis par Dominique R.