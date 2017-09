CFM : Retard dans la mise en place du bureau permanent

L’élection des membres du bureau permanent du Conseil du Fampihavanana Malagasy (CFM) risque d’accuser un retard. Comme il a été annoncé, les 33 membres de cet organe en charge de la mise en œuvre de la réconciliation nationale se mettent depuis vendredi dernier à l’élaboration de leur règlement intérieur. D’après un conseiller du Fampihavanana Malagasy, ce règlement intérieur sera fin prêt dans trois jours, mais son contrôle de constitutionnalité connaîtrait un retard étant donné que la plupart des membres de la Haute Cour Constitutionnelle n’est pas présente dans la Capitale. Il faudra donc attendre lundi pour que les hauts conseillers soient au grand complet à Ambohidahy.

Semaine prochaine. A l’allure où vont les choses, l’élection des membres du bureau permanent du CFM n’aura lieu que la semaine prochaine. A noter que le bureau permanent du Conseil du Fampihavanana Malagasy sera composé de 9 membres dont un président, six vice-présidents, un Rapporteur Général et un Rapporteur Général adjoint. Quant à l’élection du président du CFM, des noms circulent, mais un seul sera élu. Maka Alphonse, Charles Rabemananjara, Mangalaza Eugène, Rabe Landry et Boanoro Henri Victor figurent parmi les pressentis. A suivre.