Conférence de Rome : Un événement économique et diplomatique

Une centaine d’opérateurs italiens et malgaches sont attendus à la Conférence économique de Rome prévue les 17 et 18 octobre prochains. L’occasion pour les uns et les autres de trouver des opportunités d’investissement et de tisser des relations d’affaires à travers cet événement qui est appelé à relancer la coopération italo-malgache puisque des décideurs politiques seront aussi de la partie. Le ministère de l’Industrie et du Développement du secteur privé, l’EDBM et la Chambre de Commerce Italie – Madagascar concourent à l’organisation de cette conférence qui permettra de connaître les potentiels respectifs des marchés malgache et italien. Tout particulièrement dans les secteurs d’activité susceptibles d’intéresser mutuellement les opérateurs des deux pays, entre autres, l’agriculture, le tourisme, l’énergie, l’industrie du cuir… Les inscriptions à la conférence sont ouvertes jusqu’au 05 octobre prochain.

Ambassade de Madagascar. Sauf changement, la conférence économique de Rome coïncide avec la tenue de l’ « Italie Afrique Business Week » (IABW) qui est, comme son nom l’indique, un rendez-vous économique consacré aux hommes d’affaires italiens et africains. Mais en marge de la conférence, se tiendra aussi et surtout l’inauguration du bâtiment de l’Ambassade de Madagascar nouvellement réhabilité grâce à la contribution de la Chambre de Commerce Italie – Madagascar. C’est dire que cet événement économique va également raffermir les relations diplomatiques entre Rome et Antananarivo. Tel que c’était le cas récemment avec la réouverture de l’Ambassade de Madagascar à Londres qui est appelée à redynamiser les relations malgacho-britanniques.

R. O