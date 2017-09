Rajaonarimampianina : Intervention à la tribune des Nations-Unies ce jour

Le Président Hery Rajaonarimampianina a rallié New-York, dimanche, dernier, et ce, afin d’assister à la 72e session de l’Assemblée Générale des Nations-Unies. Il devrait prendre la parole ce jour à la tribune des Nations-Unies. L’on se demande s’il va encore évoquer le cas des îles éparses. En effet, lors de la 71e Assemblée Générale des Nations-Unies, en 2016, le chef de l’Etat malgache a parlé de la situation des négociations entre la Grande île et la France, sur la rétrocession des îles éparses. « Pour notre cas, à l’initiative des autorités françaises, une reprise des négociations concernant les îles malgaches, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, a eu lieu, le 17 juin dernier, à Paris », a souligné Hery Rajaonarimampianina.

Dominique R.