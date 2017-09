Hery Rajaonarimampianina : « Madagascar n’a aucune raison de rester pauvre »

Le Président Hery Rajaonarimapianina est intervenu à la tribune des Nations-Unies hier. « Madagascar n’a aucune raison de rester pauvre, avec ses potentialités et son peuple dont plus de 50% sont des femmes, et plus de 61, 3% ont moins de 25 ans. Si chacun, à son niveau apporte avec détermination sa contribution, l’optimiste que je suis, croit au redressement économique et à la reconstruction nationale qui mènent vers une croissance retrouvée… ». A l’entendre, le pays est sur la bonne voie, mais est-ce vraiment le cas, vu l’extrême pauvreté dans laquelle vit la majorité de la population malgache.

Recueillis par Dominique R.