Référendum constitutionnel : L’Etat doit trouver 40 milliards d’Ariary

La ministre des Finances et du Budget Vonintsalama Sehenosoa Andriambololona a déclaré hier que le budget nécessaire pour l’organisation de l’élection en 2018 est déjà inscrit dans la Loi de Finances. Cependant, elle a expliqué que la Loi de Finances ne précise pas si ce budget sera utilisé pour la Présidentielle, les législatives ou un référendum. Le Grand Argentier fait certainement allusion à la somme de 40 milliards d’Ariary que la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a réclamé pour financer l’organisation du premier tour de l’élection présidentielle de 2018. Pour l’heure, le budget pour un éventuel référendum constitutionnel n’est pas inscrit ni dans la Loi des Finances Rectificative 2017 ni dans le projet de Loi de Finances Initiale 2018. D’après les explications du Vice-président de la CENI, Thierry Rakotonarivo, le budget de 11 milliards 500 millions d’Ariary inscrit dans la Loi de Finances Rectificative 2017 correspond à la révision annuelle de la liste électorale et non pas pour l’organisation d’une élection. « 11 milliards d’Ariary n’est pas suffisant pour organiser un scrutin », a-t-il soutenu. Et d’expliquer au passage que cette somme servira plutôt à payer les arriérés de la CENI qui n’a pas obtenu un budget pour la révision de la liste électorale de l’année 2016.

120 milliards. Pour ce qui est du référendum constitutionnel prévu par le régime HVM, Thierry Rakotonarivo d’expliquer que l’Etat doit trouver un peu moins de 40 milliards d’Ariary pour son organisation. A peu près les mêmes dépenses qu’une élection présidentielle. « La seule différence consiste dans l’impression des bulletins », a-t-il fait savoir. En tout cas, à entendre les explications du Vice-président de la CENI, il n’y a aucune élection, ni consultation populaire prévue pour cette année 2017. « Jusqu’ici, la CENI n’a reçu aucune notification ni aucun chronogramme dans ce sens. Aucun budget non plus ». Si l’on fait le calcul, l’organisation d’un référendum constitutionnel et des deux tours de la Présidentielle coûtera environs 120 milliards d’Ariary à l’Etat. La question est donc de savoir si le régime HVM va dépenser cette énorme somme d’argent alors que 93% des Malgaches vivent sous le seuil de la pauvreté.

Davis R