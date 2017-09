Front Patriotique pour la Reconstruction de Madagascar : Proposition d’un candidat à la présidentielle de 2018

Tourner la page! C’est ce que souhaite le Cercle de Réflexion pour l’Avenir de Madagascar (CRAM) dans les années à venir. Tout en agissant dans la légalité, loin du Cram est l’idée de fomenter un nouveau coup d’Etat. Au contraire, il va attendre les présidentielles de 2018 et y participer activement. C’est dans cette optique que le Front Patriotique pour la Reconstruction de Madagascar (FPRM) a été mis sur pied le 22 septembre dernier, dont le but n’est autre que le déclenchement du changement et l’introduction ou l’esquisse d’un développement progressif mais durable. Notons au passage que le Cram fait partie des fondateurs de ce FPRM.

Nouveaux candidats. Dans un communiqué en date d’hier, le Cram n’emprunte pas plusieurs manières pour démontrer son agacement face aux contextes politique et socio-économique actuels du pays. Pour lui, il faut, entre autres, stopper les pratiques des politiciens qui promeuvent le nomadisme politique, « éviter » ceux qui ont spolié les ressources naturelles du pays et qui, par ailleurs, demandent à être amnistiés. La liste étant loin d’être exhaustive. Face à cette situation, le Cram appelle à faire peau neuve. De surcroît, le régime actuel n’a pas voulu procéder au forum pour la refondation et la reconstruction de Madagascar que le cercle a proposé maintes fois. Il s’ensuit qu' »il faut de nouvelles têtes, de nouveaux candidats à la présidentielle de 2018. Des candidats déterminés à reconstruire le pays et qui s’opposent littéralement à la corruption sous toutes ses formes », lit-on dans ce communiqué.

Politique d’austérité. Le FPRM proposera donc un candidat à la présidentielle de 2018. L’ossature du projet de société sera dévoilée ultérieurement, mais ce qui est certain, c’est que la politique d’austérité sera au rendez-vous. D’après les explications que nous avons reçues, cela consistera, en l’occurrence, en « une réduction du nombre des institutions de l’Etat et une limitation à 12 du nombre des ministères ». Le poste de Premier ministre également sera supprimé et 24 régions autonomes naîtront. Aussi, sera-t-elle créée la Banque Nationale pour la Reconstruction de Madagascar.

Aina Bovel