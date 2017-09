Iles éparses : Hery Rajaonarimampianina se contredit

Le Président Hery Rajaonarimampianina n’a pas évoqué la question des îles éparses, lors de son intervention à la tribune des Nations unies. En revanche, le sujet a été abordé, lors d’une conférence de presse. Il a ainsi souligné que «la résolution de l’ONU sur les îles éparses date maintenant de 35 ans, mais rien n’a été fait depuis, c’est nous qui avons pris l’initiative d’en discuter avec le Président François Hollande puis avec son successeur Emmanuel Macron. Nous avons estimé que si les discussions avancent à ce niveau, il était inopportun d’en parler au débat de l’Assemblée Générale de l’ONU ».

Restitution. Faut-il cependant rappeler que lors de la précédente session, la 71e AG des Nations unies, en 2016, le chef de l’Etat malgache a parlé de la situation des négociations entre Madagascar et la France sur la restitution des îles éparses. « Pour notre cas, à l’initiative des autorités françaises, une reprise des négociations concernant les îles malgaches, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, a eu lieu le 17 juin dernier (lire en 2016), à Paris », a-t-il soutenu. Au vu de ces différentes déclarations, on a l’impression que Hery Rajaonarimampianina se contredit. Notons que le chef de l’Etat est rentré au pays, hier matin. Il n’a fait aucune déclaration à la presse, lors de son arrivée.

Dominique R.