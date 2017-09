Liste électorale : Disponible au niveau des Fokontany

La confection de la liste électorale pose souvent des problèmes, lors des échéances électorales, notamment pour les omissions. Notons que la liste électorale se trouve actuellement au niveau de tous les fokontany. A titre de rappel, la révision annuelle de la liste électorale se déroulera du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018. C’est cette liste qui servira pour la prochaine élection présidentielle. L’inscription à la liste électorale constitue l’effectivité du droit de vote de chaque citoyen. Dans la logique de la pratique juridique, il appartient à chaque individu d’exercer son droit à travers un acte. En effet, il doit lui revenir de manifester sa volonté de s’inscrire à la liste électorale. Le souci majeur de tout un chacun réside dans le fait de vouloir participer directement aux affaires de l’Etat.

Révision annuelle. La Commission de Recensement de la Liste Electorale (CRLE) doit être structurée d’une manière permanente en incluant le Chef de « Fokontany » et exclure les OSC d’observation des élections pour éviter la qualité de juge et partie (articles 20 et 31 du Code électoral). La révision doit être réalisée systématiquement à chaque évènement démographique (individu en âge de voter ayant reçu sa carte d’identité nationale, décès, migration…) sans annuler les mécanismes de révision annuelle spéciale à l’approche de l’élection). Une copie de la liste doit être affichée pour permettre aux citoyens de vérifier leurs noms et coordonnées, la concordance avec la carte électorale.

Recueillis par Dominique R.