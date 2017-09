Ceni : Campagne de sensibilisation

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) mène actuellement une campagne de sensibilisation dans le district de Maevatanana (région Betsiboka), ainsi que dans les districts d’Ambatoboeny, Marovoay, Mahajanga I et II (région Boeny) et Ankazobe (région Analamanga). Cette descente s’est tenue du 20 au 25 septembre dernier. En revanche, à partir du 1er décembre prochain, la Ceni va procéder également à la révision annuelle de la liste électorale. Toujours est-il que l’équipe d’Alarobia a du pain sur la planche concernant notamment la liste électorale, étant donné que ladite liste a toujours comporté des lacunes lors des différentes élections qui se sont tenues dans le pays.

Célérité. La campagne de

sensibilisation débutera à Mahajanga. Faut-il rappeler que l’objectif de la Ceni est de parvenir, voire dépasser le cap des 10 millions d’électeurs inscrits, en vue des élections de 2018. Pour plus de célérité dans l’inscription des votants, la CENI a décidé de mettre en place des guichets uniques qui seront en charge, entre autres, de la délivrance d’un jugement supplétif d’acte de naissance, jusqu’à l’inscription dans la liste. Comme stipulé à l’article 26 du Code Electoral, « Du 1er décembre au 31 janvier de l’année suivante, la liste électorale est révisée annuellement ».

Révision. Ainsi, tous ceux qui auraient été précédemment omis et tous ceux qui ont nouvellement rempli les critères fixés par la loi pour être électeurs (jeunes majeurs, personnes ayant déménagé…) pourront s’inscrire pendant cette période de révision. De même, il s’agira de retrancher les noms des personnes décédées et de celles qui ont perdu leur éligibilité pour une raison ou une autre. La liste électorale sera définitivement arrêtée le 15 avril. Malgré ces différentes dispositions, une mauvaise surprise pourrait surprendre les électeurs qui constatent au dernier moment qu’ils ne figuraient pas dans la liste électorale. Et ce ne sont pas les exemples qui manquent. Dans tous les cas, les gens sont dans l’attente d’une élection libre, transparente et inclusive.

Recueillis par Dominique R.