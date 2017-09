New York : Une délégation du TIM reçue à l’ONU

Pendant que la délégation officielle de Madagascar conduite par le président Hery Rajaonarimampianina participait à la 72e Assemblée générale des Nations unies, le parti de l’ancien président Marc Ravalomanana menait ses lobbyings à New York en rencontrant des hauts responsables de l’ONU. Hier, une délégation du TIM dirigée par l’ancien ministre Rolland Ravatomanga et composée de Guy Rivo Randrianarisoa et de Jean- Pierre Rakotoarivony, a été reçue par le sous- secrétaire général adjoint de l’ONU en charge des Affaires Politiques Tayé-Brook Zarihoun. Cette délégation a parlé avec ce numéro 3 des Nations unies de l’évolution de la situation politique à Madagascar, notamment du projet de la révision constitutionnelle concocté par le régime HVM, de l’insécurité et de la corruption. A noter que l’ancien président Marc Ravalomanana ne s’est pas encore officiellement positionné par rapport à ce projet de révision constitutionnelle. Il poursuit cependant ses tournées politiques à travers l’île.

Recueillis par R. Eugène