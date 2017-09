Accès à l’information : « Le temps du culte du secret est révolu », dixit Zo Rakotoseheno

«Toutes les informations détenues par le gouvernement et les institutions devraient être publiques ». En somme, c’est le message adressé par le président de la Commission Sociale, Culturelle et Communication du Sénat, Zo Rakotoseheno, aux pouvoirs publics en marge de la journée internationale de l’accès universel à l’information, hier. C’était une occasion pour le sénateur d’apporter un message d’espoir et surtout d’indiquer à quel point l’accès à l’information est plus que primordial d’autant plus que c’est un droit universel. Lorsqu’il s’est adressé aux pouvoirs publics, il a mis principalement l’accent sur l’accès aux sources ; une notion qui ne peut être séparée de l’accès à l’information. Dans son allocution, il a laissé entendre qu’« elles (toutes les informations détenues par le gouvernement et les institutions) ne peuvent être cachées sauf pour des raisons légitimes comme le respect de la vie privée et la question relative à la sécurité nationale. Le temps du culte du secret est révolu, la rétention permanente de l’information n’a plus lieu d’être ». Depuis le temps où la censure a été effacée de l’histoire du pays, l’accès aux sources restent néanmoins très limité notamment en ce qui concerne les sources institutionnelles. Une situation qui bloque les journalistes quand ces derniers sont appelés à effectuer une investigation sur tel ou tel sujet.

Redevabilité. Zo Rakotoseheno est convaincu que l’accès à l’information a un grand impact sur la gouvernance et le développement du pays. En s’adressant aux citoyens, il a rappelé que « l’information est le pouvoir de demander des comptes ». En d’autres termes, la redevabilité serait automatique avec des informations ouvertes. Mais pour cela, les citoyens devraient en être conscients et être actifs. Par rapport à ce point, le sénateur recommande que « toutes les institutions aient un site web », un site web riche en infos et actualisé. Aussi, a-t-il un message pour les journalistes. « Le code de la communication consacre leur accès aux sources d’infos publiques. Nous attendons des informations complètes, vérifiées et objectives. En toute humilité, menez votre noble mission avec rigueur et honnêteté intellectuelle », soutient-il. Notons que pour la capitale, la célébration de la journée internationale d’accès universel à l’information s’est déroulée à la bibliothèque nationale.

Aina Bovel