Réforme de la Sécurité : Les ministères concernés supplantés par la Présidence

Les ministères en charge du maintien de l’ordre et de la sécurité sont mis sur la touche.

Le pilotage et la mise en œuvre des stratégies définies dans le cadre de la fameuse Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) échapperont aux ministères concernés, à savoir le ministère des Forces Armées, le secrétariat d’Etat en charge de la gendarmerie et le ministère de la Sécurité Intérieure. C’est ce qui a été décidé lors du Conseil des ministres de mercredi dernier. Un Conseil qui a adopté le décret instituant le Bureau National de Coordination de la Réforme du Secteur de la Sécurité (BNC-RSS). L’organisation et les attributions de ce Bureau ont été également fixées par le Conseil des Ministres de mercredi. La mission des ministères de tutelle s’arrête donc à l’élaboration des stratégies qui ont été, rappelons-le, remises entre les mains du président de la République lors d’une grande cérémonie qui s ‘est déroulée au CCI Ivato le 12 septembre dernier.

Alternative. A l’allure où vont les choses, la Présidence de la République va prendre en main la lutte contre l’insécurité qui continue de sévir dans toutes les parties de l’île. Pour bon nombre d’observateurs, le régime HVM a battu le record du taux de recrudescence de l’insécurité dans le pays. En tout cas, l’intervention de la Présidence peut être interprétée comme une alternative à l’inefficacité des responsables des hauts commandements militaires. Bon nombre d’analystes politiques s’attendaient au limogeage de certains de ces derniers lors du dernier remaniement. Mais, le président de la République, à la grande stupéfaction de tout le monde, n’a pas pris des décisions dans ce sens. A-t-il peur de ces hauts gradés ?

R. Eugène