Chine-Madagascar : Place à la coopération gagnant-gagnant

La Chine occupe plus que jamais la place de partenaire incontournable pour le développement de Madagascar.

La célébration du 68e anniversaire de la fondation de la République Populaire de Chine qui a eu lieu, hier à la résidence de l’Ambassade de Chine à Madagascar, était, une fois de plus, l’occasion de rappeler l’excellence des relations entre la Grande Ile et l’Empire du Milieu. Une coopération gagnant-gagnant qui ne cesse de s’améliorer au fil des ans. Et avec les 45 ans de coopération entre les deux pays, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de Madagascar. « En 45 ans de coopération, nos deux pays coopèrent sur la base d’une confiance mutuelle et sous le signe de la souveraineté, de l’égalité et surtout du respect mutuel » a déclaré Yang Xiaorong. Elle a notamment précisé que « depuis 45 ans, la coopération économique et commerciale entre les deux pays ne cesse de se développer et a réalisé un progrès réjouissant. En 2016, le volume du commerce entre la Chine et Madagascar a atteint 1,1 milliard USD.

Premier partenaire. Par ailleurs, de janvier à juin 2017, les échanges commerciaux sino-malgaches enregistrent une croissance de 10.3% par rapport à la même période, l’année dernière et s’élèvent à 610 millions USD. La Chine est actuellement le premier partenaire commercial, le premier exportateur et quatrième importateur de Madagascar. Jusqu’en 2016, le volume des investissements chinois à Madagascar atteint 370 millions USD et ont permis la création de 17.000 emplois.

R.Edmond.