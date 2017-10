Haile Menkerios : Pour des élections paisibles et transparentes en 2018

Haile Menkerios, le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies, n’a pas eu le temps de s’adresser à la presse hier lors de l’ouverture du Colloque sur les Finances Locales dans les pays d’Afrique Francophone et Subsaharienne à l’Hôtel Carlton. En effet, en étant en mission d’observation dans le pays du 2 au 5 octobre, il devrait donner une conférence de presse à 11 h hier avant son départ. Mais compte tenu de son agenda très chargé et de son audience auprès du chef de l’Etat, Hery Rajaonarimampianina, à la même heure, Haile Menkerios, dans un communiqué, a fait savoir que « l’objectif de cette visite était d’explorer comment l’ONU pourrait davantage soutenir le processus électoral pour des élections paisibles et transparentes en 2018 ». Par ailleurs, il a rappelé, toujours dans ce même communiqué, « la disponibilité et l’engagement des Nations unies et de ses partenaires de continuer à appuyer ce processus ».

Recueillis par Aina Bovel