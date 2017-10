Polibrèves

# Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de peste, le parti MAPAR poursuit son opération de désinsectisation et de désinfection au niveau des arrondissements. Hier, ce fut au tour du quartier de Mahavoky Besarety dans le IIIe arrondissement et du quartier d’Andohatapenaka, dans le 1er arrondissement, de recevoir les équipes dirigées par la députée Aina Rafenomanantsoa (Anyah) et Pierre Houlder Ramaholimasy.

# Les membres du Syndicat des Magistrats de Madagascar se réuniront ce jour à Anosy. Selon Fanahimanana Tiaray, des magistrats venant des régions seront présents à Tana pour cette rencontre. Une occasion de prendre une décision commune concernant la poursuite du mouvement.

