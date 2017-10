Madagascar-Maroc : La modernisation de l’Administration sur les rails

Un mémorandum d’entente en matière de Fonction Publique et de la modernisation de l’Administration figure parmi les 22 accords signés entre Madagascar et Maroc lors de la visite du Roi Mohammed VI à Madagascar en novembre 2016. C’est dans ce cadre qu’une délégation officielle de la fonction publique du Royaume du Maroc se trouve actuellement dans nos murs. Cette délégation et l’ambassadeur du Maroc à Madagascar Mohamed Benjilani ont rencontré hier aux 67ha le ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales Maharante Jean De Dieu. « Le Royaume du Maroc s’attèle actuellement à la mise en œuvre des accords signés en novembre 2016 avec le gouvernement malgache. Aujourd’hui, nous avons affiché notre détermination à contribuer à la modernisation de l’Administration malgache. Le Maroc a des expériences à partager avec Madagascar. Un comité de pilotage va se réunir pour élaborer un plan d’action. », a expliqué l’ambassadeur du Maroc Mohamed Benjilani.

D’une Administration administrante à une Administration de développement. Pour sa part, le ministre Maharante Jean De Dieu a fait savoir que son département est actuellement engagé dans la réforme de l’Administration. « Madagascar a vraiment besoin de la contribution marocaine. Nous devons passer d’une Administration administrante à une Administration de développement. Pour cela, la dématérialisation de l’Administration s’impose. Il faut aussi mobiliser les fonctionnaires sur la Gestion Axée sur le Résultat ou GAR.», a-t-il souligné. En tout cas, le ministère de la Fonction publique se lance depuis un certain temps dans la réforme de l’Administration. Hier, un nouveau logiciel dénommé SIGRHE (Système Informatisé de Gestion des Ressources Humaines de l’Etat) a été présenté au personnel de ce département ministériel.

R. Eugène