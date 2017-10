Présidentielle de 2018 : Les préparatifs surveillés par la communauté internationale

A un an de sa tenue, la prochaine présidentielle attire déjà l’attention des organisations internationales spécialisées dans l’organisation et l’observation des élections. Les Nations Unies sont particulièrement préoccupées par ce qui se passe actuellement à Madagascar. Ce qui explique la récente visite de travail de Haile Menkerios, du 2 au 5 octobre dernier. Ayant prévu une conférence de presse avant son départ, cet émissaire du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, l’a annulée au dernier moment. Haile Menkerios aurait fait savoir ses constats sur les préparatifs de la présidentielle de 2018. L’émissaire de l’ONU connaît bien Madagascar et ses acteurs politiques. Il avait figuré parmi les médiateurs internationaux dans la crise malgache de 2009 qui avait opposé à l’époque le président de la République Marc Ravalomanana au maire d’Antananarivo Andry Rajoelina.

Report. Après le départ de Haile Menkerios, une délégation de l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) conduite par le Général Siaka Sangaré, se trouve actuellement dans nos murs. L’objet de cette mission est d’effectuer un audit sur le fichier électoral élaboré par la CENI. Cet audit devrait permettre de vérifier si ce fichier est fiable ou non. L’audit en question fait suite aux différentes étapes franchies dans le cadre de la révision de la liste électorale qui suscitait des interrogations, voire des inquiétudes, dans la classe politique. La délégation de l’OIF présente ce jour le résultat de son audit. En tout cas, force est de constater que le report de la prochaine élection présidentielle ne fait pas partie des éventualités jusqu’ici envisagées par la communauté internationale qui attend de pied ferme le projet de révision constitutionnelle annoncé par le régime HVM.

R. Eugène