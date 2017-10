Zafy Albert : Le Père de la IIIe République

Madagascar a perdu l’une de ses personnalités politiques qui ont marqué son Histoire. Le Pr Zafy Albert a succombé hier à La Réunion à un AVC qui l’a frappé mercredi dernier. L’ancien Président et Père de la III e République a été immédiatement admis à la Polyclinique d’Ilafy, mais la gravité de sa situation a conduit à son évacuation d’urgence à La Réunion. Médecin de formation, le Pr Zafy Albert est né le 12 décembre 1927 à Ambilobe. Après l’Université d’Antananarivo, il a poursuivi ses études en médecine à l’Université de Montpellier et puis celle de Paris. Cardiologue de renom, le Pr Zafy Albert faisait partie des grandes figures politiques du mouvement populaire de 1991. Auparavant, pendant la transition militaire de 1972 à 1975, il était ministre de la Santé et des Affaires sociales du gouvernement Ramanantsoa.

Démocrate et intègre. Le Pr Zafy Albert a été élu président de la République en 1993. Il est considéré jusqu’ici comme le Père de la IIIe République de Madagascar et reconnu comme Père de la démocratie malgache. Mais, il n’a pas pu terminer son mandat suite à une motion d’empêchement votée à l’Assemblée nationale par les députés. Démocrate qu’il était, le Pr Zafy s’est plié au « verdict des urnes », validé par la HCC. Les analystes politiques et les observateurs sont unanimes sur le fait que le fondateur du parti « UNDD » figure parmi les rares personnalités politiques malgaches connues pour leur intégrité et leur honnêteté intellectuelle. Midi Madagasikara présente ses condoléances à la famille du Pr Zafy qui nous a quittés hier.

R. Eugène