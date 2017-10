CFM : Les autres membres du bureau permanent élus

Après l’élection du président vendredi dernier, les 33 membres du Conseil du Fampihavanana Malagasy ont procédé samedi à celle des autres membres du bureau permanent de cet organe en charge de la réconciliation nationale. Au titre des 6 vice-présidents dont un par province, il y a Ramamimampionona Gérad Noël (Antananarivo), Raotosaony Honoré (Fianarantsoa), Latimer Rangers (Toliara), Jean (Antsiranana), Zalifa Bente Salim (Mahajanga) et Jean Jacques Rasolondraibe (Toamasina). Le Rapporteur Général et le Rapporteur Général adjoint ont été également élus. Il s’agit respectivement de Razafimahatratra Valisoa et de Razafindravola Virginie.

Trois importantes commissions. Ils ne seraient pas membres du bureau permanent du CFM, certes, mais ils auront un important rôle à jouer en tant que présidents des commissions. Ils, c’est Rasoamaniry (Commission Vérité/ Réconciliation), Mampisanjy Michel (Commission Indemnisation/Réparation) et Andrianjava Serge (Commission Refondation de la République). Le CFM doit être donc opérationnel après la constitution de son bureau permanent. Reste à savoir s’il aura les moyens lui permettant d’accomplir sa délicate mission.

