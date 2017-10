Lutte contre la peste : La croix rouge internationale chez Mahafaly Olivier

Le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier a reçu en audience le Secrétaire Général de la Fédération des sociétés de la Croix Rouge Internationale et du Croissant Rouge Monsieur Elhadj As Sy, hier à Mahazoarivo. Cette visite entre dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de peste pulmonaire urbaine. Lors de l’entrevue, le Chef du gouvernement a rappelé que « des dispositions ont été mises en place, mais on a encore besoin d’autres contributions de nos partenaires pour nous accompagner ». Ainsi il a adressé ses vifs remerciements à cette Fédération pour son engagement en faveur de Madagascar dans la lutte contre la peste.

Soutien. La Fédération des sociétés de la Croix Rouge Internationale et du Croissant Rouge

s’est engagée à apporter son soutien au Gouvernement malgache dans la lutte contre l’épidémie de peste dans la Grande Ile et aussi à appuyer les efforts menés par l’équipe de la Croix rouge malagasy. « La Fédération de la Croix Rouge internationale est là dans le cadre du partenariat et en collaboration avec la Croix Rouge Malagasy pour appuyer ses efforts dans la lutte contre l’épidémie de peste. On a donc rencontré l’autorité gouvernementale dont le ministre de la Santé et également le Premier ministre. Je salue la convergence de vues notamment qu’il s’agit d’un problème multidimensionnel et qui appelle une réponse multidimensionnelle au niveau communautaire, au niveau de la sensibilisation, au niveau de la prévention, au niveau de la lutte contre la stigmatisation, la discrimination et surtout éviter qu’il y ait une panique car si on procède d’une manière efficace on peut éradiquer l’épidémie. Par la suite, renforcer la capacité en traitement que l’OMS a toujours faite », a déclaré le SG de la Fédération des sociétés de la Croix Rouge Internationale et du Croissant Rouge Monsieur Elhadj As Sy.

Recueillis par Dominique R.