Relations bilatérales : La princesse Anne et Sir Timothy Lawrence à Madagascar

Dans le cadre de la célébration du bicentenaire des relations d’amitié entre Madagascar et le Royaume-Uni, la princesse Anne et le vice-amiral, sir Timothy Lawrence, sont dans nos murs. Aujourd’hui – dans l’après-midi – ils seront reçus par le président de la République, Hery Rajaonarimampianina, au palais d’Iavoloha. Le mardi, toujours dans l’après-midi, un culte d’action de grâce aura lieu à la Cathédrale anglicane Saint-Laurent Ambohimanoro. Notons que la princesse Anne est la deuxième enfant du prince Philippe et de la reine Elisabeth II. Et le vice-amiral Timothy Lawrence n’est autre que son époux.

Aina Bovel