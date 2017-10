Iavoloha : Un dîner d’Etat pour la princesse Anne

Son Altesse Royale Anne d’Angleterre, est arrivée à Antananarivo, hier, pour une visite officielle, dans le cadre notamment de la célébration du bicentenaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Madagascar et le Royaume Uni. Accompagnée de son époux, le vice-amiral, Sir Tim Laurence, la Princesse Anne a été accueillie notamment à son arrivée à l’aéroport international d’Ivato par l’épouse du Président de la République, Voahangy Rajaonarimampianina, ainsi que le Premier ministre Mahafaly Olivier. Le président de la République, Hery Rajaonarimampianina, reçoit la Princesse Anne aujourd’hui, en fin d’après-midi, au Palais d’Iavoloha, où des cérémonies et un dîner d’Etat sont également prévus.

Bicentenaire. Ce jour, dans le courant de l’après-midi, la Princesse Anne assistera à une messe d’action de grâce, en la cathédrale anglicane Saint Laurent, d’Ambohimanoro, à Antananarivo, pour commémorer le bicentenaire de la signature du Traité d’Amitié entre le Royaume-Uni et Madagascar. La Princesse Anne d’Angleterre se rendra également dans les Régions Amoron’i Mania, DIANA et SAVA. Elle y visitera notamment des projets portant sur l’environnement et la conservation, ainsi que le développement social et économique. Dans ces différents projets, des organismes britanniques sont impliqués aux côtés d’organisations non-gouvernementales et des autorités malgaches, ainsi que les communautés locales. Notons que la Princesse Anne Elizabeth Alice Louise est la fille unique de la Reine Elisabeth II et du Prince Philippe, Duc d’Édimbourg. Elle est au douzième rang dans l’ordre de succession au trône britannique.

Recueillis par Dominique R.