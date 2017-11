MAPAR : Journée bloquée à Ambodivona

Contrairement au parti au pouvoir qui commence déjà les manifestations publiques animées par des artistes de renom, les partisans d’Andry Rajoelina quant à eux choisissent de commencer le travail par le renforcement de la base du parti. Depuis le 2 septembre, le MAPAR distribue des fiches de recensement de ses partisans au niveau des « fokontany ». On remarque cependant que cette opération rencontre quelques failles, notamment au niveau du IVe Arrondissement où les partisans du MAPAR ne connaissent même pas les responsables au niveau de certains quartiers. Ce jour, les leaders du parti au niveau des six arrondissements d’Antananarivo assisteront à une journée bloquée au siège du parti à Ambodivona. Une occasion pour les coordonnateurs nationaux et provinciaux d’évaluer l’efficacité des responsables respectifs. D’après les informations, l’ancien président de la Transition Andry Rajoelina sera incessamment de retour au pays.

Davis R