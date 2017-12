68 ans de Ravalomanana : 300 maires TIM invités à Tana

Ce sera le dernier anniversaire de Marc Ravalomanana avant le 1er tour de l’élection présidentielle de 2018.

L’ancien président Marc Ravalomanana aura 68 ans le mardi 12 décembre 2017. Le parti TIM entend mobiliser ses partisans répartis dans toute l’île pour cet anniversaire. On a appris hier que l’ancien parti au pouvoir fera venir dans la Capitale ses 300 maires et ses dirigeants au niveau de tous les districts (DISTIM) de Madagascar. Lundi prochain, ces derniers seront rassemblés au domaine FOFIKRI à Ilafy pour y suivre une formation sur les arcanes électoraux, notamment sur ce qu’il faut faire dans le processus électoral en cours. Autrement dit, les militants du TIM recevront des consignes sur la manière de surveiller le processus électoral en vue de pouvoir combattre les éventuelles fraudes. Après cette formation, ces maires et responsables du TIM au niveau des districts seront invités mardi au site du Magro à Tanjombato où se déroulera la célébration du 68e anniversaire de Marc Ravalomanana. Visiblement, l’ancien président de la République ne rate aucune occasion pour mobiliser ses partisans dans le cadre de la prochaine élection présidentielle. Election dont le calendrier reste inconnu à un an de sa tenue et dont les règles du jeu (NDLR : Le gouvernement continue d’entretenir le suspense sur le contenu des trois projets de loi organiques sur les élections) ne sont pas encore claires malgré le fait que les bailleurs de fonds contribue activement au financement du « basket found » au niveau de la CENI.

Descente dans la rue. Contrairement à la célébration du 15e anniversaire du TIM durant laquelle Marc Ravalomanana a drainé une foule dans la rue lorsqu’il a quitté l’hôtel Carlton pour rentrer à Faravohitra, la fête de mardi prochain sera organisée dans un endroit clos. A rappeler que la marche pacifique spontanément organisée dans la Capitale par le TIM le jour de la célébration de son 15e anniversaire a été violemment réprimée par les forces de l’ordre à Andohan’Analakely. Alors que des « taximen » membres du FTAR (Fikambanany Taxi eto Antananarivo Renivohitra) étaient plusieurs fois descendus dans la rue en perturbant la circulation, mais la préfecture de police et les forces de l’ordre n’ont pris aucune mesure pour empêcher ces manifestations non-autorisées. En tout cas, Marc Ravalomanana ne cesse d’affirmer ces derniers temps qu’il n’est plus question de créer des troubles à un an de la prochaine élection présidentielle. Et il l’a encore confirmé hier au Colbert lorsqu’il a répondu présent à l’invitation de la société civile qui a présenté aux partis politiques des propositions dans le cadre de l’amélioration des avant-projets de texte sur les élections à Madagascar.

