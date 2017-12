Gangstabab : Candidat à la mairie de Tana

Il ne mâche pas ses mots, il dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Il c’est Rakotoarisoa Faniry Alban, alias Gangstabab. Lors de la célébration de ses 40 printemps qui s’est tenue au restaurant « Hatsiron’Iarivo », à Alarobia, il a annoncé qu’il va se porter candidat à la mairie de Tana en 2019. « Ce qui m’a poussé à se présenter aux prochaines élections municipales, il n’y a plus rien à attendre des politiciens», a-t-il soutenu. Et d’ajouter que « je ne ferai qu’un seul mandat». A la question sur sa candidature à la prochaine élection présidentielle, Gangstabab a tout simplement déclaré « je ne serai pas candidat ». Deux ans avant la tenue des municipalités, le chanteur engagé a annoncé la couleur qu’il fera partie des candidats pour la course à la municiplaité de Tana.

Dominique R.