Ikongo : Evacuation par hélicoptère des magistrats

L’évacuation des magistrats et du personnel de l’Administration pénitentiaire pris en otage à Ikongo après l’émeute de mercredi dernier s’est finalement effectuée hier. Le régime a dépêché deux hélicoptères pour récupérer le Procureur, le président du tribunal de première instance, un autre magistrat et les agents pénitentiaires, pour les ramener à Fianarantsoa. Cette affaire risque cependant de provoquer un nouveau bras de fer entre le ministère de la Justice et les magistrats. Selon les informations, après l’évacuation des magistrats ayant travaillé à Ikongo, le ministère de tutelle aurait réquisitionné deux magistrats, dix agents pénitentiaires et un greffier en poste à Fianarantsoa pour les obliger à reprendre les services à Ikongo. Une initiative contestée par le Syndicat des Magistrats de Madagascar et le Syndicat des agents pénitentiaires qui estiment que la situation n’est pas encore maitrisée et le risque est encore très élevé du côté d’Ikongo. Ces derniers exigent en effet la fermeture du tribunal de cette localité. Histoire à suivre.

Davis R