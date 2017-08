Département sociologie Ankatso : « Les cours reprennent, pas d’année blanche ! »

Les étudiants du département sociologie de l’Université d’Antananarivo reprennent leurs cours, malgré la poursuite de la grève générale du Syndicat des Enseignants Chercheurs de l’Enseignement Supérieur (SECES). «C’est pour garder une bonne image de notre département. Toutefois nous sommes solidaires aux revendications des membres de ce syndicat. Mais nos enseignants qui en font partie ont accepté de retourner au travail après avoir été convaincus que c’est l’avenir des étudiants qui est mis en jeu. Car ils, en tant que sociologues, savent que l’Etat a déjà témoigné sa volonté de dénouer leurs problèmes », a affirmé le Dr Todisoa Andriamampandry, chef du Département Sociologie. Avant de dire: « Pour nous, la crainte d’une année blanche est à écarter ». C’était lors de la cérémonie d’ouverture officielle des festivités entrant dans le cadre de la célébration du quarantenaire dudit département, au Grand Amphi de la Faculté DEGS d’Ambohitsaina, hier. Et le doyen de la faculté DEGS (Droit, Economie, Gestion, et Sociologie) d’expliquer que toutes les facultés des universités publiques sont libres de décider si elles veulent interrompre ou pas les activités pédagogiques lors des grèves des enseignants, suivant le Décret 2002 – 565. « D’ailleurs, presqu’aucun des départements constituant la faculté DEGS n’a interrompu les activités pédagogiques au cours de cette grève », rajoute-il. Toujours d’après ce responsable, le problème de ce syndicat est lié à la modalité de payement de leurs avantages. « Ils veulent tout avoir en un seul bloc. Alors que l’Etat n’a payé que le 1/3 de tous ces avantages », confie ce doyen.

Basculement vers le LMD. A l’heure actuelle, les étudiants du département en question sont sur le point d’achever le 2nd semestre de l’année universitaire. Les programmes annuels de formation seront achevés vers la fin du mois d’octobre, et les examens finaux se dérouleront en novembre. Quant à la publication des résultats de ces examens, celle-ci s’effectuera au plus tard avant les fêtes de Noël, selon les explications. Deux colloques internationales, en 2005 et 2010, échanges d’enseignants avec les universités partenaires à l’étranger, les nombreux sociologues occupant des postes à responsabilité au sein des différentes institutions publiques et privées, voire les organes des Nations Unies, ne font que confirmer le parcours fructueux de ce département. Bref, celui-ci entame actuellement son basculement vers le système LMD.

Arnaud R.