Année scolaire 2016-2017 : Les dates des examens officiels avancées

Les trois principaux examens officiels, le CEPE, le BEPC et le baccalauréat, se tiendront environ deux semaines plus tôt par rapport aux dates des sessions de 2016.

L’an prochain, les élèves des classes d’examen, notamment ceux en 7e (CM2) qui passeront le CEPE (certificat d’études primaires élémentaires), les élèves de 3e qui passeront le BEPC (brevet d’études du premier cycle) et ceux des classes terminales qui passeront le baccalauréat, passeront leurs épreuves plus tôt que les années précédentes. L’année scolaire débutera également plus tôt que l’an dernier, pour les écoles, collèges et lycées publics. Dès le 3 octobre, tous les élèves retrouveront le chemin de l’école. Neuf mois après, c’est le début de la série d’examens officiels, à commencer par le CEPE qui est prévu se tenir le 20 juin 2017, soit quinze jours plus tôt par rapport à la session 2016, laquelle s’est déroulée, rappelons-le, le 5 juillet dernier. Pour la prochaine année scolaire, ce premier examen officiel se déroulera donc avant la fête nationale, comme c’était le cas il y a des années auparavant où les petits candidats au CEPE connaissent déjà le résultat de leur examen avant le soir du « harendrina », le 25 juin, veille de la fête nationale.

Anciens calendriers. Pour le BEPC, les épreuves se dérouleront deux semaines après le CEPE, c’est-à-dire, du 3 au 6 juillet 2017. La quinzaine de jours d’écart avec le CEPE est toujours maintenue. Quant au baccalauréat, la session 2017 se déroulera du 17 au 20 juillet 2017. Il y a ainsi de fortes chances que les examens officiels n’aient plus lieu au mois d’août, à partir de l’année prochaine. Cet avancement des dates des examens permettra de revenir aux anciens calendriers des examens, entre la fin juin et la mi-juillet pour les trois principaux examens officiels qui comptent le plus grand nombre de candidats : le CEPE, le BEPC et le baccalauréat.

Hanitra R.