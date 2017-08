Ordre des Médecins : 1 à 2 « faux médecins » démasqués par mois

Malgré le manque de médecins à Madagascar, la majorité des jeunes diplômés refuse leur affectation. « Actuellement, il y a quelque 130 postes vacants, surtout au niveau des régions et des zones enclavées », selon le docteur Éric Andrianasolo, président du Conseil National.

Près de 4 000 médecins sont membres de l’Ordre des Médecins. « Avant, les médecins se plaignaient de l’inexistence de travail mais actuellement, la situation s’est renversée. Les jeunes médecins refusent de travailler hors des grandes villes, ce qui fait que plusieurs postes attendent encore du personnel », souligne le président du Conseil National le docteur Éric Andrianasolo, en marge des Ve assises nationales de l’Ordre des Médecins, qui se tient depuis hier, au Solimotel Anosy. Face à la prolifération des cabinets médicaux sur tous les coins de rue, Éric Andrianasolo a souligné que « chaque médecin dispose d’un code unique, ce qui permet à l’ordre des médecins de faire des contrôles. Nous travaillons également avec l’Ordre National des pharmaciens. Ce dernier peut vérifier l’ordonnance des médecins comme le numéro de code médecin, son adresse et son contact ainsi que la prescription », lance-t-il. L’Ordre poursuit sa lutte contre l’exercice illégal et le charlatanisme. « Nous nous inquiétons de l’avenir de la profession et des soins médicaux à Madagascar », selon toujours l’interlocuteur. En effet, l’ONM (Ordre National des Médecins), démasque un à deux faux médecins par mois.

Consultation nationale. Les dernières assises des médecins se sont tenues il y a 11 ans. Néanmoins, des réunions ont eu lieu chaque année avec la participation de quelques membres des Conseils régionaux et du Conseil national. Plusieurs thèmes seront abordés durant les deux jours comme l’éthique et la déontologie, l’exercice professionnel, la revalorisation de la profession et du système de santé. Au président du Conseil national de continuer que « la consultation des professionnels sur toutes les grandes décisions touchant la santé publique est indispensable car elle seule pourra garantir leur implication ». Dans le cadre de l’amélioration des soins médicaux dans la Grande Ile, l’Ordre annonce sa volonté de collaborer avec tous les responsables des associations et sociétés savantes nationales ainsi qu’internationales. Mais également, la médecine se met aussi à l’heure des avancées technologiques dont la mise à jour des connaissances par la formation en matière de NTIC. Ces Ve Assises Nationales de l’Ordre des Médecins se tiendront jusqu’à ce jour. Des commissions seront formées pour compiler les propositions recueillies et formuleront les résolutions aux autorités et à tous les membres.

