Feline : Dons pour des familles défavorisées

Comme chaque année, le groupe Feline effectue une action sociale auprès des plus défavorisés. Cette fois-ci, ils se sont déplacés à Anatihazo Isotry où ils ont distribué une tonne de riz, 50 kg de bonbons, et des centaines de jouets à plus de 500 familles habitant les 5 fokontany d’Anatihazo Isotry, mais aussi d’Andohanimandroseza, Ivato, Ankadivato et Antsakaviro, où se trouvent les divers sites du groupe. Ce généreux geste, l’entreprise le fait pour rappeler que malgré son enseigne qui propose des parfums de luxe, elle n’oublie pas les plus nécessiteux. Un engagement sociétal devenu une véritable tradition pour l’enseigne.

Anjara Rasoanaivo