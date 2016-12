Responsabilité sociétale d’entreprise : Va pour la deuxième édition en 2017

« La responsabilité sociétale d’entreprise (rse) n’est pas encore connue de la majorité. Et les entreprises sont vivement encouragées à mettre en place une vraie politique allant dans ce sens ». Un message lancé par Ulrichia Rabefitiavana, cofondatrice du cabinet ur-CSR Consulting et qui résume la situation actuelle à Madagascar. La responsabilité sociétale incombe en effet à chaque entreprise et à sa contribution dans le développement aussi bien économique qu’humain des différentes localités. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’a été initié le premier salon de la HRSE et du développement durable durant le mois de juillet dernier. Une initiative qui a récemment continué avec la capitalisation des acquis durant ledit salon et qui s’est soldée par la mise en place d’un guide RSE et développement durable. Un guide « Destiné pour les entreprises, ce guide n’a pas été conçu de façon sectorielle et est destiné à toutes les entreprises. De celles qui ont déjà mis en place une politique de RSE mais qui veulent la développer, à celles qui n’ont jamais initié une telle politique. Et enfin, pour les entreprises qui pensent le faire » d’après toujours Ulrichia Rabefitiavana. Avant d’ajouter qu’un prochain salon, une deuxième édition sera organisée l’année prochaine.

José Belalahy