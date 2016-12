Groupe WM : Des cadeaux pour les enfants d’Ankorondrano-Atsinanana

Ambiance festive hier dans une salle pleine de décorations de Noël, pour faire vivre un moment de joie et de bonheur aux enfants d’Ankorondrano-Atsinanana.

C’était Noël avant l’heure pour les enfants démunis issus du « Fokontany » d’Ankorondrano-Atsinanana. Encore une fois, ils ont été gâtés par le Groupe WM qui n’a pas oublié le grand rendez-vous de tous les ans. Plus d’une soixantaine d’enfants ont passé un merveilleux moment, hier, dans les locaux dudit « fokontany », en compagnie du Groupe. C’était l’occasion pour eux de vivre la magie de Noël grâce aux nombreux cadeaux qu’ils ont reçus. Garçons et filles ont chacun eu droit à des jouets, des paquets de bonbons et de biscuits. Sans oublier les nouveaux vêtements adaptés à chaque enfant. Et comme à l’accoutumée, les bénéficiaires ont également eu droit à un repas succulent. Tout ceci, dans une ambiance féérique avec la compagnie du groupe Gasy Mihanta. Cette fois-ci, le Groupe WM a été représenté par Juliana Andriambelo, directrice générale du groupe Midi Madagasikara, accompagnée de ses deux fils, Johan et Julian. Une occasion pour elle de transmettre aux bénéficiaires le message des fondateurs du Groupe WM, Willy et Marthe Andriambelo, qui est de souhaiter une joyeuse fête à tous les enfants du « fokontany » d’Ankorondrano-Atsinanana.

33 ans de collaboration. Le chef du « fokontany », ayant été présent à cette fête, n’a pas manqué d’adresser ses vifs remerciements au Groupe WM. Lui de souligner : «Durant ces 33 ans de collaboration, vous avez été toujours présents pour faire vivre cette grande joie aux enfants démunis de notre fokontany. Il ne se passait pas une seule année sans que vous ne fassiez ces bons gestes qui seront marqués à jamais dans nos cœurs». Rappelons que chacune de ces actions sociales bénéficie de l’appui financier du Rotary Club Millau qui a fait le même jour l’« opération ananas » pour les enfants. Et il est à noter que le Groupe WM est composé du Groupe Midi Madagasikara, Ma-Tv et Malaza. Prochain rendez-vous: la fête nationale.

Arnaud R.