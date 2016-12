Insécurité alimentaire : 3 000 tonnes de sorgho pour l’Androy, Anosy et Atsimo Andrefana

Une première cargaison de 980 tonnes de sorgho a été réceptionnée mardi dernier, 20 décembre 2016, au port de Toliara.

Un total de 3 000 tonnes de sorgho américain, fournis par l’Agence américaine pour le développement international (USAID) pour les populations en situation d’insécurité alimentaire des régions victimes de la sécheresse : Anosy, Androy et AtsimoAndrefana. Il s’agit d’une aide humanitaire – dont la distribution est confiée au Programme alimentaire mondial (PAM) – qui permettra de fournir une assistance alimentaire à ces populations extrêmement vulnérables sur le plan nutrition. La première cargaison de 980 tonnes est déjà arrivée au port de Toliara et sera incessamment acheminée vers les bénéficiaires. « Le sorgho est une céréale riche en nutriments, bénéfique pour la santé et l’état nutritionnel des enfants et des femmes enceintes et allaitantes en particulier », a souligné Moumini Ouedraogo, représentant du PAM à Madagascar, lors de la cérémonie de réception de la première cargaison de sorgho, mardi dernier.

Situation persistante. Les 3 000 tonnes de sorgho fourni par l’USAID font partie des contributions des Etats-Unis au PAM, lesquelles, entre 2015 et 2017, ont dépassé le cap du 20 million de dollars. « La dernière en date, d’un montant de 5 millions USD, permet actuellement au PAM de fournir une aide d’urgence à plus d’un million de personnes dans les districts les plus touchés, notamment Amboasary, Ambovombe, Tsihombe, Beloha, Betioky et Ampanihy, ainsi qu’une partie des districts de Taolagnaro et de Tuléar II », précise le PAM.

La situation dans laquelle vivent les populations des trois régions dans le Sud de Madagascar, résulte de trois années consécutives de sécheresse, accentuée par le phénomène El Nino et qui a mis plus de 845 000 personnes dans une situation d’insécurité alimentaire sévère. Selon le bulletin de prévisions FEWS NET (Famine Early Warning System Network) pour octobre 2016 – mai 2017, des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë persisteront jusqu’à la fin de la période de soudure, en février 2017.

Hanitra R.