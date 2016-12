Aide au Développement de Madagascar : 14 ans au service des populations paysannes

«Il faut commencer petit, mais voir grand». C’est ce qui a toujours motivé l’association humanitaire Aide au Développement de Madagascar (ADM), qui a réalisé des actions sociales, particulièrement en faveur des familles paysannes, depuis 2002. Le district d’Arivonimamo est principalement devenu sa zone d’intervention, après que les membres fondateurs ont apporté leurs contributions à la construction du village Akamasoa du Père Pedro. Forte de ses expériences, et malgré les moyens assez limités, l’association a pu mettre au profit des populations rurales, divers projets touchant presque tous les domaines. Rappelons au passage les appuis en matériels agricoles, l’encadrement technique et financier effectué en faveur des familles démunies, l’organisation des événements liés à la protection de l’environnement marqués surtout par les reboisements.

Ouverte aux partenariats. Sans oublier les investissements pérennes qui ont permis la construction des infrastructures de base liées à l’adduction d’eau potable, la construction de ponts, de barrages, et la réhabilitation d’habitats. Le secteur de l’éducation n’a pas été oublié avec la construction des écoles et la dotation des matériels didactiques. «Toutes nos actions ont pour objectif de renforcer la lutte contre l’exode rural. Nous agissons de manière à ce que les initiatives portées par les communautés paysannes puissent émerger et se concrétiser», souligne Raymond Rabemananjara, président de l’ADM. Et lui d’ajouter que son association est ouverte à toute collaboration pouvant permettre d’aider davantage les plus démunis. Pas plus tard qu’hier, l’association vient de recevoir 10 matelas à titre de dons, de la part du Rotaract Club Ilo Ivato. Ces matelas vont directement être remis aux deux CSB ruraux dans le district d’Arivonimamo. Des centres de santé qui ne sont pas encore opérationnels, faute d’équipements.

Arnaud R.