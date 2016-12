Andravoahangy : « Repas de famille » pour les démunis

Un repas de Noël offert par la Communauté de Sant’Egidio. Chaque année, la communauté tient à partager un repas convivial avec ceux qui sont dans le besoin. Dans cet état d’esprit, la communauté a convié ces personnes à se réunir autour d’une table comme une grande famille où chacun se sentirait comme chez lui. Intitulé « Repas de Noël », cet évènement s’est déroulé le 24 décembre à la salle d’œuvre de l’ECAR Andravoahangy. 170 repas distribués par 20 membres de la communauté aidés par une cinquantaine de bénévoles. Les bénéficiaires proviennent des familles défavorisées des quartiers d’Antohomadinika, Ankazomanga, Andravoahangy Ambony et Antaninandro. Le petit Christian de Pazzapa Kids a animé la réunion de famille sans oublier le Père Noël qui a fait le bonheur des plus jeunes avec la distribution de friandises. Pour Solofo, bénéficiaire depuis cinq ans, cette action le touche particulièrement parce qu’il a l’opportunité de jouir des plaisirs des fêtes et le sentiment d’avoir de la considération et de la valeur.

Rova R. (Stagiaire)