Subvention remise à l’UNICEF : 20,8 millions de dollars du DFID pour la lutte contre la sécheresse

Le Département du Développement international du Royaume-Uni (DFID) vient d’allouer 16.9 millions de livre sterling (20,8 millions de dollars) à l’UNICEF pour prévenir la propagation de la malnutrition, la morbidité infantile résultant de la sécheresse dans quatre pays d’Afrique australe, dont Madagascar.

Une subvention de 20,8 millions de dollars remise à l’UNICEF pour faire face aux impacts, notamment chez les enfants, des conséquences de la sécheresse particulièrement rude, suite au phénomène El-Nino. Il s’agit d’un financement alloué par le Département du Développement international du Royaume-Uni (DFID) pour le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance afin de mener des interventions qui consistent à prévenir la propagation de la malnutrition, la maladie et la morbidité chez les enfants dans quatre pays d’Afrique australe, à savoir Madagascar, Malawi, Mozambique et Zimbabwe.

3 millions de livres. Ce financement arrive au plus fort de la période de soudure, moment où de plus en plus d’enfants sont victimes de malnutrition, manquent d’un accès vital à l’eau et abandonnent leur scolarité. A Madagascar en particulier, la partie Sud de l’île est la plus affectée par cette situation résultant de la sécheresse. Le soutien du DFID qui s’étalera jusqu’en novembre 2017, dépassera 3 millions de livre sterling et permettra d’appuyer les actions de l’UNICEF et de ses partenaires pour répondre aux besoins nutritionnels, les besoins en eau et le renforcement des systèmes de santé pour les enfants affectés par la sécheresse dans les districts de Betioky, Ampanihy, Beloha, Tsihombe, Ambovombe, Bekily, Amboasary et de Tolagnaro.

Bénéficiaires. Avec ce fonds du DFID, environ 456 000 enfants au niveau régional bénéficieront d’un dépistage de la malnutrition aiguë sévère. Les cas identifiés seront référés et traités. Par ailleurs, les agents de la santé recevront une formation en soins intensifs et plus de 65 000 enfants seront traités contre la diarrhée, la pneumonie ou la rougeole. 194 000 personnes auront accès à l’eau potable. La subvention permettra également d’atteindre 3,25 millions de personnes avec des informations clés sur les bonnes pratiques en matière de nutrition, d’eau et d’hygiène, ainsi que sur la prévention du VIH et des maladies.

Recueillis par Hanitra R.