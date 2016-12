Age de la retraite : Fixé à 65 ans à partir de 2017

Un grand changement vient d’être annoncé dans l’administration publique, l’âge de la retraite sera désormais fixé à 65 ans.

Le ministère des Finances et du Budget a annoncé hier qu’à partir de 2017, l’âge de la retraite est fixé à 65 ans. Une disposition confirmée lors d’un atelier tenu par des responsables auprès du ministère des Finances et du Budget dans la journée d’hier. Mais qui aura des répercussions dans la vie de milliers de personnes, fonctionnaires a priori. En effet, et dans la logique des choses, ces derniers seront contraints à un rallongement de la période de paiement des cotisations. Et ce, dans cette pauvreté généralisée, déclarée et qui défraie la chronique. Ce qui va également les obliger à supporter les charges habituelles, et peut-être plus, durant un bon bout de temps. Si l’on prend une illustration, nombreux d’entre eux qui devront finir leur service en 2017 devront attendre 2021 pour enfin jouir d’une vie de récompense… s’il y en a. Ce qui pourrait peut-être provoquer l’indignation de plus d’uns. Mais également le soulagement de certains.

Recrutement. Autre conséquence de cette décision, étant donné que « de nombreuses places » vont être gardées par les fonctionnaires qui ont pris de l’âge, l’administration publique ne pourra pas recruter des jeunes. Ces derniers, diplômés ou pas, seront dans une situation difficile étant donné que bon nombre d’entre eux vont devoir attendre des années avant de postuler à un concours d’entrée dans la fonction publique. Le report de l’âge de la retraite pourrait dans ce cas accentuer, de façon considérable, la crise de l’emploi que traversent actuellement les jeunes malgaches. Cette décision va être appliquée à partir de l’année 2017. L’on se doit toutefois de se poser la question sur la productivité des agents de l’Etat à 65 ans.

José Belalahy