Ambohimanarina : Grand nettoyage au marché communal

Un nettoyage après les fêtes de la nativité. C’est ce qui s’est passé à Ambohimanarina hier dans l’après-midi. En effet, ordures et détritus ont commencé à s’amonceler autour du marché après cette fête, d’après le délégué au maire du VIe arrondissement Fehizoro Ony Andriamananjezika. Ce qui aurait incité les responsables à prendre leur responsabilité. À Fehizoro Andriamananjezika d’ajouter que « l’initiative entre dans le cadre d’une directive de madame la Maire de la commune urbaine d’Antananarivo. Elle a été effectuée grâce à la collaboration entre le VIe arrondissement, le fokontany et le corps des sapeurs-pompiers et qui vise à curer les canaux d’évacuations ». Ladite initiative, la deuxième cette année, serait également la suite d’autres actions visant à entretenir la salubrité de la commune.

Bilan-Perspective. Outre l’assainissement de certains quartiers, le VIe arrondissement aurait eu un bilan positif, toujours d’après le délégué au maire. En effet, la réhabilitation d’infrastructure comme une borne-fontaine à Ankazomanga, la construction de trois autres bornes-fontaines à Ambohimiadana-Avaratra auraient fait la particularité de cette année exercice. « Du côté éducation, l’arrondissement a également distribué des kits scolaires aux élèves ayant réussi leurs examens de l’EPP d’Anosisoa » a annoncé avec fierté Fehizoro Andriamananjezika.

José Belalahy