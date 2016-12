Génération Citizen Madagascar : 50 jeunes pour la 2e promotion de Jeunes patriotes

Génération Citizen Madagascar, mené par Christian Espérant Tomarielson Yali Fellow 2015, et ses Démocratie Coachs, vient de lancer la 2e promotion de Jeunes patriotes, mercredi dernier, au Youth Civic Center Analakely. Une cinquantaine de jeunes issus de huit établissements Techniques et Formation Professionnelle, et d’Enseignement Général ont été sélectionnés à cet effet. La deuxième vague de formation débutera en janvier 2017 et s’étalera sur sept samedis dans le Cnfppsh, LTP Alarobia, Ltpgcm Mahamasina, Lycée JJR, Lycée Jules Ferry, Lycée Ivato Aéroport et Lycée Nanisana, Lycée Condorcet.

Plaidoyer communautaire. Jeunes patriotes est un programme interdisciplinaire centré sur l’apprenant. Principale mission: former les lycéens sur la Démocratie, la Citoyenneté et l’Engagement Civique. Ce programme est destiné à renforcer les connaissances, les compétences et les dispositions civiques dont les jeunes auront besoin pour prendre leurs responsabilités en tant que citoyens actifs. Et de résoudre les problèmes communautaires tels que la délinquance juvénile au niveau scolaire, le manque de réussite scolaire. Les Démocraties coachs ont pour rôle de faire les suivis de ces projets de plaidoyer communautaires montés par ces Génération Citizen Madagascar. Une Démocratie dans laquelle chaque citoyen aura son mot à dire et sa potentialité de changer sa communauté en commençant par le développement personnel et local. Pour la réalisation de ce projet, Gcm adresse ses vifs remerciements au Yali Chapter en collaboration avec l’Ambassade américaine pour son appui, sans oublier l’Institut National de Formation du Personnel des Etablissements d’Enseignement Technique et Professionnel (INfor), la Confédération Syndicale Sempama, le ministère de l’Education nationale, et celui de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation Professionnelle.

Recueillies par Arnaud R.